"Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha ricevuto una telefonata dal suo omologo francese, Emmanuel Macron, durante la quale i due leader hanno discusso l'importanza di perseguire la strada displomatica per disinnescare la crisi con la Russia.

Venerdi Zelensky ha ha convocato una riunione con gli ambasciatori europei e ha chiamato la stampa internazionale . Ha detto che la Russia rappresenta una minaccia imminente per l'Ucraina e per l'intero continente europeo; e ha detto che ciò che è in gioco in questo momento è la stabilità dell'Europa".

L'inviata di Euronews, Anelise Borges, ha chiesto al leader ucraino di chiarire alcune sue precedenti dichiarazioni. "Zelensky è famoso per minimizzare un po' le minacce, ha detto che la situazione era sotto controllo e che il panico non era giustificato. Ha detto che veicolare la paura e il panico avrebbe solo danneggiato la capacità del suo paese di affrontare la crisi attuale. Ha detto che ciò di cui l'Ucraina ha bisogno in questo momento è il sostegno militare, finanziario e morale, ed è il momento per la NATO di inviare un chiaro segnale all'Ucraina per capire se rimarrà o meno accanto al paese in vista dell'attuale escalation.

Zelensky ha detto che la missione della NATO non è solo prevenire la guerra, ma anche salvaguardare la pace.

Intanto dall'America arrivano le dischiarazioni del presidente Joe Biden che annuncia che il Pentagono ha preallertato 8500 soldati. Truppe che saranno dislocate sul confine ucraino anche se la prima opzione, preferibile, resta via della displomazia.