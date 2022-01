Gas irritanti della polizia australiana sui fans di Djokovic

La polizia australiana ha spruzzato gas irritanti sulla piccola folla di fans del campione serbo di tennis Novak Djokovic, raccolta attorno all'auto che si pensava trasportasse lo sportivo dopo l'udienza in cui la giustizia si è pronunciata in suo favore.

Per i tifosi che seguono il tennista serbo si è trattato di una dimostrazione di come la giustizia funzioni in quel paese, come afferma questo signore, e di come si possa provare gioia e felicità per una vicenda che promette di finire bene, come dice una ragazza.

In realtà la decisione del giudice che rimette Djokovic in libertà facendolo uscire dal circuito della detenzione riservato ai migranti irregolari, non chiude il braccio di ferro col campione di tennis.

Quest'ultimo, che non appare in disarmo, annuncia la sua versione dei fatti in una conferenza stampa, convocata in mattinata e poi rinviata al pomeriggio.