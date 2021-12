Trovarsi di fronte a un orso polare diventa sempre più frequente per i residenti di Ryrkaipiy, villaggio situato sulle rive dell'Oceano Artico nell'estremo oriente russo. Negli ultimi anni, questi enormi mammiferi hanno preso ad avventurarvisi ogni inverno, in cerca di cibo. In condizioni normali vivono cacciano gli animali marini che vivono sui banchi di ghiaccio; ma ora sono costretti a cercare cibo sulla costa. Il cambiamento climatico che sta portando la regione a un progressivo innalzamento delle temperature, fa sì che la copertura di ghiaccio si formi sempre più tardi per poi sciogliersi sempre più precocemente.

“A Chukotka, dal 2000, c'è stato un aumento del numero di orsi. Vanno nei villaggi in cerca di cibo, a volte se ne possono osservare anche dieci contemporaneamente. Ciò è dovuto ai cambiamenti climatici ", afferma Yegor Vereshchagin, vice capo del dipartimento per la protezione e l'uso della fauna del Circondario autonomo di Chukotka.

Il riscaldamento provoca le migrazioni e gli animali si trovano più vicini agli habitat umani. “In autunno, gli orsi attraversano il percorso sull'acqua. Durante le tempeste autunnali, per esempio, i cuccioli possono perdersi e finire in mezzo alla gente", ha spiegato Vereshchagin durante una conferenza stampa la scorsa settimana sulla questione.

I casi di orsi che si avvicinano alle persone stanno diventando così comuni che è sempre più frequente che vengano ripresi dalle telecamere. Un video, realizzato dai volontari della Bear Patrol sostenuta dal WWF, mostra gli orsi che passeggiano davanti agli edifici e ai tubi industriali, letteralmente a poche centinaia di metri dall'insediamento.

Secondo la Bear Patrol, 61 orsi si sono aggirati a Ryrkaipi nel dicembre 2020, a causa del clima insolitamente caldo per questo periodo. Se il ghiaccio fosse abbastanza solido, gli animali sarebbero già usciti in mare per cacciare foche o lepri di mare, ma a causa del riscaldamento del clima non sono in grado di farlo.

"Quasi tutti gli orsi sono magri. Ci sono sia animali adulti che giovani tra loro, e ci sono anche orsi femmina con cuccioli di diverse età", spiega nel video la leader della Bear Patrol Tatiana Minenko.

Pericolo per l'uomo e per l'orso

Secondo gli esperti, uomini e orsi non sono fatti per condividere l'habitat: un incontro di solito causa problemi per entrambe le parti. Per questo, un gruppo di volontari dei campi artici pattuglia la zona, respingendo gli orsi adulti e raccogliendo i cuccioli che sono scappati dalle loro madri. "La sera, la gente rimane a casa per evitare di incontrare gli orsi, e i volontari girano intorno all'insediamento con le motoslitte", spiega Minenko.

l'orso Ayon, rimosso dal suo ambiente naturale Victor Nikiforov / WWF Russia

Negli ultimi due anni, il servizio federale di supervisione delle risorse naturali ha registrato 13 episodi di orsi polari che hanno interagito con esseri umani: in tre casi gli orsi stati uccisi, mentre in altri tre sono stati rimossi dal loro habitat. In sette casi, le persone hanno permesso la fuga degli animali.

Oltre al pericolo naturale di incontrare un animale selvatico che non ha più paura dell'uomo, c'è il problema della sopravvivenza degli orsi stessi e, soprattutto, dei cuccioli che devono passare i primi due anni della loro vita vicino alla madre. Gli specialisti mettono anche in guardia contro la rimozione degli orsi dal loro habitat.

"Questi animali sono molto duttili: ci vogliono alcune ore per addestrarli ad aprire la bocca ad un segnale. Per un orso, imparare a interagire con gli esseri umani non è un problema, ma la situazione con l'adattamento fisiologico è molto diversa", dice Irina Voshchanova, ricercatrice presso il settore di ricerca scientifica dello zoo di Mosca.

Più un orso è vecchio, più complesse sono le sue capacità di sopravvivenza nel suo ambiente naturale. Rimuovendolo, mettiamo l'animale in un ambiente angusto e povero dove tutte le sue abilità si rivelano inefficaci. A volte psicologicamente l'orso non è in grado di adattarsi", spiega.

Un orso sguazza in acqua WWF Russia

Gli esperti ritengono che per scoraggiare gli orsi dagli insediamenti è necessario controllare e sradicare le discariche e informare il pubblico sulla sicurezza relativa all'interazione con gli animali selvatici. Le persone che vivono nei campi devono ricordare che devono stare lontano dagli orsi, non dar loro da mangiare e non fotografarli da vicino.

La prima regola è non nutrirli

Da molto tempo gli esperti sono impegnati a trovare una soluzione al problema. La cosa principale su cui sono d'accordo è la necessità di impedire agli orsi di mangiare cibo non naturale.

"Il problema più grande è l'alimentazione" spiega Varvara Semenova, coordinatrice capo dei progetti di conservazione della biodiversità del WWF-Russia nell'Artico. "Arriva un cucciolo d'orso, ti dispiace per lui e vuoi dargli da mangiare: ma il cibo umano è una condanna a morte per lui. Il cucciolo mangerà il cibo degli uomini, ma crescerà sempre di più e continuerà a inseguire gli uomini per elemosinare cibo. E il risultato in queste situazioni è che alla fine si sparerà all'animale".

Il "bottino" trovato tra le stoviglie sporche in un cortile WWF Russia

L'organizzazione ritiene che la soluzione a questo problema potrebbe essere la creazione di punti di alimentazione naturale utilizzando il cibo lasciato dai trichechi, altri abitanti della regione.

"Recentemente siamo riusciti a mantenere un cucciolo d'orso con cibo naturale: i pattugliatori della Bear Patrol lo hanno aiutato a mangiarlo, lo hanno protetto e dopo alcuni mesi questo orso se n'è andato ed è stato in grado di cacciare da solo", dice Semenova.

Gli esperti non hanno ancora abbastanza informazioni per dare una valutazione qualitativa dell'impresa, ma i primi risultati sono stimolanti. "Per la prima volta è diventata una questione, e forse in questo modo un numero significativo di orsi potrà essere salvato", dice Semenova.

Dopo l'esperimento, il WWF prevede di "seguire la strada della creazione di siti di riabilitazione naturale". "Questo è un nuovo obiettivo per noi. Il suo successo è ancora in discussione".