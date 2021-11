Anche l'empire state building si è illuminato per rendere onore a un'americana eccellente. Una donna che però all'inizio del Novecento dovette lasciare gli States per sfuggire alla segregazione razziale. Si tratta di Josephine Baker: cantante, ballerina, icona della Parigi degli anni folli che questo martedì entra al Pantheon di Parigi.

Nata a Saint Louis nel 1906, giovane si trasferisce in Francia dopo un'infanzia difficile. Qui incantò tanto Picasso come Cocteau, al Bobino il suo nome era un faro nella vita notturna della capitale francese. Baker scandalosa che balla a seni nudi, Baker che sfotte il razzismo ballando vestita di banane. Baker partigiana.

Baker partigiana, ingaggiata come spia

Negli anni dell'occupazione tedesca in Francia, chi avrebbe osato perquisire Baker e la sua casa? Fu quindi contattata e ingaggiata come spia, si disse pronta a morire per i parigini. Nascose nella sua dimora armi e partigiani fino alla fine della guerra. Poi iniziò per lei un'altra battaglia, quella a fianco dei neri d'America.

Accanto a Martin Luther King alla marcia per i diritti di Washington

Altermondialista, antirazzista, gaullista. Questo era ed è restata per sempre. Con la divisa dell'esercito francese Baker ha preso la parola dopo Martin Luther King nell'agosto del '63 alla marcia per i diritti di Washington. Qui il discorso semplice, umano, toccante che pronunciò. Raccontò di essere stata ricevuta con i più grandi onori in grandi dimore, ma in America restava una nera che doveva salire su un vagone speciale del treno o mettersi ultima in coda. "Questo mi rende folle", disse. (Leggi qui il discorso integrale in francese)

Non si è mai esibita negli USA davanti a un pubblico che non fosse misto, questa era una clausola permanente dei suoi contratti.

"Mia madre era un'idealista che voleva provare che la fraternità universale non era un'utopia", ha detto suo figlio Brian Bouillon-Baker, uno dei suoi 12 figli adottivi, a France Inter.

Oggi, 46 anni dopo la sua morte, il presidente francese Emmanuel Macron l'accompagna al Pantheon. Sesta donna, su 80 personalità eccelenti, a farvi ingresso dopo Simone Veil.

"Sono fuggita da casa, da Saint Louis e dagli Stati Uniti a causa del terrore della discriminazione, una terribile bestia che paralizza anima e corpo", citazione Josephine Baker

Le sue spoglie resteranno al cimitero di Monaco vicino al mare, nel Pantheon la ricorderà un cenotafio.

Nel suo discorso, Emmanuel Macron rende omaggio a una donna che "ha avuto tutto il coraggio e tutta l'audacia". Una donna di "una modernità impressionante", ha sintetizzato in un video pubblicato sui social network.