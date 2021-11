Il comitato di emergenza Cobra, convocato a Londra sotto la presidenza del premier Boris Johnson, ha elevato l'allerta terrorismo nel Regno Unito in seguito all'attentato di Liverpool. La minaccia passa da 'sostanziale' ad 'altamente probabile', come rende noto il governo britannico.

Allerta permanente

"L'attentato è un violento promemoria sulla necessità per tutti noi di rimanere totalmente vigili - ha detto il premier britannico reagendo a margine di un briefing sui vaccini anti Covid a Downing Street - Ma quello che è stato dimostrato è che il popolo britannico non sarà mai intimidito dal terrorismo, non ci arrenderemo mai a coloro che cercano di dividerci con atti di violenza insensati, e che le nostre libertà e il nostro stile di vita prevarranno sempre". Johnson ha detto inoltre di non poter commentare l'accaduto sul quale le indagini sono in corso, ma ha confermato l'indicazione della polizia sulla matrice e la decisione d'innalzare l'allerta terrorismo nel Regno Unito. Ha poi definito "esecrabile" l'esplosione avvenuta a Liverpool a bordo di un taxi.

Gli arresti di domenica

Tre giovani uomini di 29, 26 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia a Liverpool per violazione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act) in relazione all’ esplosione di un taxi avvenuta davanti al Women Hospital di Liverpool, nella quale una persona è morta. Per gli inquirenti è stato subito chiaro che l’esplosione, avvenuta poco prima delle 11 del mattino, fosse stata causata da un guasto al veicolo. Le fiamme si sono propagate rapidamente. David Perry il tassista, che è riuscito a fuggire prima che le fiamme si propagassero, si trova in ospedale in condizioni stabili. La Merseyside Police aveva inizialmente escluso una matrice terroristica politica o religiosa dell'esplosione.