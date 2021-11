Cresce la preoccupazione per i circa 2000 migranti che sono bloccati al confine tra Kuznica e Bruzgi, con la Polonia che si rifiuta di farli passare e accusa la Bielorussia di impedire loro di lasciare la zona.

Igor Butkevich, vice capo del Comitato delle guardie di frontiera dello Stato bielorusso si occupa della prima assistenza :

"La parte bielorussa sta facendo di tutto per fornire assistenza. Abbiamo organizzato la fornitura di acqua al campo - ora non c'è alcun problema con l'acqua - così come legna da ardere, cibo, vestiti, coperte e così via".

Intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko minaccia ritorsioni contro eventuali nuove sanzioni dell'Unione europea contro Minsk per lo stallo dei migranti. Annuncia l'intenzione di bloccare il gas e le merci che transitano in Bielorussia.

E non si è fatta attendere la reazione del presidente russo Vladimir Putin che si è mostrato sorpreso:

"Onestamente è la prima volta che sento parlare di ritorsioni perché io ho parlato con Lukashenko, di recente, e lui non mi ha mai accennato a questa possibilità. Ma forse potrebbe farlo. Anche se non ne verrebbe nulla di buono e io, naturalmente, gli parlerò per capire se non lo abbia detto semplicemente in un momento di irritazione".

Putin ha aggiunto anche che è necessario stabilire un contatto diretto tra l'Unione Europea e la Bielorussia per risolvere al più presto la crisi dei migranti .