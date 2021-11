COP26, si discute ancora ma la bozza di accordo è stata indebolita

Diversi passi indietro: la proposta è poco ambiziosa, le lobby dei combustibili fossili determinano l'agenda climatica.

La COP26 è alle battute finali, ma le critiche sono già troppe.

Gli oltre 200 negoziatori sono ancora al lavoro per raggiungere un accordo finale che potrebbe arrivare a notte fonda. Ma la bozza su cui discutono è stata ammorbidita: via il riferimento all'eliminazione graduale dei finanziamenti al carbone, che diventa uno stop all'erogazione di risorse per progetti inefficienti e senza dispositivi di cattura delle emissioni.

È poco, dicono attivisti ma anche scienziati.

Nel tweet: "Una cosa è chiara: siamo pronti per l'azione". In tutto il pianeta, i giovani stanno guidando la carica contro il cambiamento climatico, sia sostenendo l'azione per il clima, sia sviluppando soluzioni per il clima".

Lo scenario è quello tratteggiato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "Rimaniamo su una tendenza di aumento catastrofico della temperatura, ben oltre i 2 gradi, quindi gli impegni impatto zero richiedono tagli rapidi e sostenuti delle emissioni in questo decennio".

Anche l'erogazione dei finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per meglio affrontare le conseguenze della transizione climatica sembra essere una proposta al palo, già disattesa negli ultimi anni almeno in relazione alla cifra messa in campo. Il budget previsto era di 100 miliardi di dollari in aiuti.

200 climatologi hanno pubblicato una lettera aperta: l'obiettivo degli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali è lontano, se non si corre ai ripari sarà un fallimento.