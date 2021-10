Bruxelles, marcia per il clima alla vigilia del summit di Glasgow

Migliaia di manifestanti hanno sfilato per le strade di una Bruxelles questa domenica, per chiedere alle istituzioni di agire per combattere il cambiamento climatico. La manifestazione arriva alla vigilia della conferenza sul clima di Glagow: l'UE spera di raggiungere la cosiddetta neutralità carbonica entro il 2050 - ma i manifestanti qui non sembrano troppo fiduciosi

"Troppo poco e troppo tardi" dice Koen Platevoet, del gruppo Nonni per il clima. "Stanno parlando del 2050, ma devono agire ora. Stiamo aspettando da 30 anni, dal Summit di Rio del 1992, e i politici non hanno fatto quasi nulla".

Per l'organizzatore Nicolas van Nuffel, dopo le recenti inondazioni che hanno colpito l'Europa, i politici non possono più ignorare il fatto che il cambiamento climatico sta già avvenendo.

"Dobbiamo cambiare tutti i nostri edifici - dice - abbiamo bisogno di trasporti pubblici e abbiamo bisogno di soldi. Il piano è un bel primo passo, ma totalmente insufficiente Le cose più importanti di cui abbiamo bisogno sono un negoziato sulla riduzione delle nostre emissioni e il denaro per i paesi in via di sviluppo"

Nonostante l'atmosfera festosa, manifestanti vecchi e giovani sottolineano l'urgenza del problema, è dicono che se il loro messaggio non verrà ascoltato , torneranno presto in strada.