Le sfide dei taleban

Le sfide che un governo talebano deve affrontare sono immense: l'economia è in ginocchio e se il nuovo regime non riuscirà a far arrivare rapidamente gli aiuti necessari, potrebbe crollare.

Per questo motivo avrà bisogno di un riconoscimento internazionale o almeno di un qualche tipo di sostegno, in modo da poter contare su invii di generi di prima necessità. medicine e cibo, e per questo avrà bisogno dell'aeroporto, perché quel tipo di aiuto sarà molto probabilmente trasportato per via aerea.

I Talebani hanno promesso che l'aeroporto internazionale di Kabul tornerà ad essere operativo nel giro di pochi giorni.

In gioco c'è molto, anche per gli afghani che in maggioranza stanno cercando di andare avanti, ma che si dicono allo stesso tempo preoccupati per quello che il futuro potrà portare.

Per loro il passato non è davvero passato: fanno fatica a fidarsi del nuovo potere, ma la sola cosa che possono fare è di sperare in giorni migliori, sotto il regime talebano,