Germania, CDU dà il via ufficiale alla campagna elettorale

Al via in Germania la campagna elettorale dell'unione cristiano democratica, in vista delle elezioni in programma tra 5 settimane.

Da 16 anni a questa parte, è la prima senza la candidatura di Angela Merkel a cancelliere.

Sempre meno elettori si fidano del candidato CDU Armin Laschet, nonostante il sostegno della cancelliera uscente.

"La libertà nella responsabilità si nutre dell'immagine cristiana dell'uomo - dice Angela Merkel - ed è per questo che vale la pena combattere nei restanti 35 giorni per assicurarci di plasmare bene la Germania, guidarla verso un buon futuro, ovviamente con Armin Laschet come nostro futuro cancelliere federale".

Il candidato socialdemocratico, Olaf Scholz, definito senza speranza, beneficia della debolezza dei conservatori.

Terzo incomodo è la verde Annalena Baerbock, Laschet però passa al contrattacco.

"Combatterò con tutte le mie forze - afferma quest'ultimo - affinché questo Paese non sia conquistato da ideologi, abbiamo la possibilità di infondere linfa alle nostre idee per una Germania moderna.

Questo è ciò per cui lotteremo, questo è ciò per cui faremo tutto il possibile".

Laschet dovrà battersi non solo per convincere gli elettori, ma prim'ancora i suoi detrattori interni che, lontano dai riflettori, già speculano sul suo ritiro.