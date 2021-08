Afghanistan: talebani a 11 km da Kabul. Conquistate altre 3 province

I talebani hanno conquistato altre 3 province e sono a 11 chilometri da Kabul. A due settimane dal completo ritiro delle truppe statunitensi gli insorti hanno in mano quasi tutto l'Afghanistan.

La mappa dell'Afghanistan Euronews

Nella cartina vedete in rosso le ultime città cadute, a cui si è appena aggiunta Gardez, praticamente senza combattere. In un ultimo disperato tentativo di evitare la catastrofe il presidente Ashraf Ghani cerca un dialogo e si fa vedere in tv, per la prima volta dall'inizio dell'offensiva:

"Ho aperto il dialogo all'interno del governo - dice - con gli anziani e i leader politici, i rappresentanti di ogni ceto sociale e i nostri partner internazionali. Sono in corso consultazioni rapide e i risultati saranno presto condivisi con voi miei cari compatrioti".

Intanto ilgenerale Syed Sami Sadat è stato nominato nuovo capo della sicurezza nella provincia di Kabul.

L'aeroporto di Kabul nel caos

Intanto chi può lascia il Paese. L'Italia fa sapere che i collaboratori afghani presenti nelle liste del ministero della Difesa possono ottenere il visto direttamente in Italia, senza passare dall'ambasciata di Kabul. Ormai l'unica via di fuga da Kabul è l'aeroporto.

"Ho preparato tutto il possibile per iniziare una nuova vita lontano da questa guerra", dice Naweed Azimi, che è volato a Istanbul con sua moglie e cinque figli, temendo che i talebani lo uccidessero per aver lavorato con la Nato.

Le compagnie aeree afgane Ariana e Kam Air hanno tutti i posti prenotati per almeno la prossima settimana. Chi ha un biglietto aereo in mano deve anche fare un test anti-Covid per partire.

Le forze di sicurezza afgane, che mantengono basi presso l'aeroporto, sono state raggiunte questa settimana da 3mila soldati Usa, la cui missione è quella di evacuare il personale dall'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul. L'amministrazione Biden non ha escluso l'evacuazione completa. Giovedì c'erano oltre 4mila addetti dell'ambasciata, la maggior parte collaboratori afghani.

Abbiamo servito gli americani, abbiamo servito le forze della coalizione. Adesso si devono prendere cura di noi. Devono aiutarci. Noi li abbiamo aiutati, spesso gli abbiamo salvato la vita. Eravamo noi a comunicare tra le due culture, senza interpreti non avrebbero fatto nulla. Ali interprete

Si combatte a Mazar-i-Sharif

Le forze a afgane hanno pubblicato il video di un presunto attacco aereo contro i talebani vicino a Mazar-i-Sharif, una delle principali città nel nord, su cui è in corso l'offensiva talebana. Propri qui il presidente Ghani era andato in visita mercoledì per assicurarsi la fedeltà dei signori della guerra. Aveva incontrato diversi comandanti delle milizie, tra cui Abdul Rashid Dostum e Ata Mohammad Noor, che comandano migliaia di combattenti. Hanno assicurato fedeltà al governo, ma si sa che in passato le milizie hanno cambiato fazione per la propria sopravvivenza.

Ismail Khan, un potente ex signore della guerra che aveva cercato di difendere Herat, è stato catturato dai talebani quando gli insorti hanno preso la città dopo due settimane di aspri combattimenti.

I talebani sono avanzati rapidamente, controllano l'80 percento del paese, compreso Herat e Kandahar, la seconda e la terza città più grande. Il governo afghano ha solo poche province al centro e nell'est, oltre a Kabul e Mazar-i-Sharif.