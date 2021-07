Pregare sotto le bombe a Kabul. Almeno tre razzi, esplosi a distanza ravvicinata dal palazzo presidenziale afghano, e la folla riunita per salutare l'inizio della festa musulmana del sacrificio sussulta appena. In prima fila tra loro anche il presidente Ashraf Ghani, che nonostante l'assenza di rivendicazioni ha poi parlato di "ennesima prova che i talebani non cercano e non vogliono la pace".

Il suo commento interviene dopo una serie di nuovi appelli a una "conclusione urgente" dell'offensiva militare ribelle e all'ennesima fumata nera in provenienza da Doha. I negoziati nella capitale del Qatar sono ormai allo stallo da mesi. Da notare comunque che in passato, le due parti in conflitto osservavano tradizionalmente un cessate il fuoco durante le festività religiose.