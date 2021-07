Basilea, in Svizzera, è stata la prima città al mondo a rendere la presenza di spazi verdi un requisito assolutamente indispensabile per ottenere l'autorizzazione a costruire nuove case e palazzi.

Tetti, giardini, orti

Accade ormai da 15 anni: da allora è stato costruito più di un milione di metri quadrati di tetti "verdi". Proprio cosi: normalissimi tetti sono diventati piccoli giardini urbani e orti, ora resi obbligatori dall'autorità di pianificazione urbana di Basilea.

Il tetto diventa...un orto. AP Photo

Gli esperti li definiscono "un mosaico di habitat piccoli e grandi", che ci aiutano a vivere meglio.

Stephan Brenneisen dirige il gruppo di ricerca di ecologia urbana all'Università di Scienze Applicate di Zurigo.

"L'adattamento al clima sta diventando un tema sempre più importante oggi. Perciò con i tetti verdi si può dire di avere una spugna che immagazzina acqua e che naturalmente rilascia umidità e ha un effetto di raffreddamento sull'edificio, ma anche sulla città".

"L'adattamento al clima è un tema sempre più importante". AP Photo

A Basilea si respira meglio

Il professor Brenneisen si occupa di un progetto di ricerca con le orchidee, che vengono utilizzate per i tetti "verdi".

Secondo lo studioso, infatti, c'è spazio a volontà per le piante, in tutte le città del mondo.

Un piccolo passo in avanti contro il cambiamento climatico.

"Avevamo notato che qui a Basilea queste aree non erano effettivamente utilizzate in modo coerente. E siamo stati in grado di dimostrare che anche qui si possono creare aree preziose per la natura. E cosi la legge sull'edilizia specifica che chi possiede un tetto piano deve renderlo verde. Ora abbiamo circa 4.000 tetti verdi a Basilea".

Il pollice verde del professor Brenneisen. AP Photo

Basilea, città di 180,000 abitanti, è una delle città europee che dedicano maggiore attenzione all'ambiente. La sua "rinconversione verde" è iniziata nel 1995, l'Anno europeo per la conservazione della natura.

Da allora, qui, si respira meglio.