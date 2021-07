no comment

Una pizzeria molto particolare. La trovare nel quartiere Beaubourg, nel centro di Parigi. Qui si sperimenta la pizza del futuro. Il servizio, ordine, preparazione, taglio delle fette, e messa nel cartonato, viene è fornito da robot. E tutto questo davanti al cliente. Per ordinare basta un touchscreen dove scegliere gli ingredienti preferiti, al resto ci penserà il macchinario tanto grande quanto efficiente. Il robotino prende il panetto, lo schiaccia, ci spalma il pomodoro, aggiunge i vari ingredienti e mette in forno. Per un pranzo o una cena all’avanguardia.