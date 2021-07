Miami: Biden dalle vittime del crollo

A Miami con la first lady Jill, per esprimere solidarietà e cordoglio a per il crollo di Surfride. A una settimana dal dramma che finora è costato la vita ad almeno 18 persone, il presidente Biden ha incontrato privatamente sopravvissuti e familiari di vittime e dispersi.

"Tutto il Paese si unisce al lutto di queste famiglie - ha detto -. Stanno tutte attraversando una prova durissima. Coloro che sono sopravvissuti e coloro che hanno perso degli amici o dei familiari".

Le operazioni di soccorso sono state temporaneamente sospese per il timore di nuovi crolli Lynne Sladky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Dopo un incontro con le autorità locali, Biden ha assicurato il pieno sostegno del governo federale nelle operazioni di ricerca e soccorso. "Prenderemo in carico tutte le operazioni per i primi 30 giorni - ha annunciato -. È raro da parte del governo federale, ma in questo caso credo del tutto necessario. Si troverà poi una sistemazione per i sopravvissuti e ci si occuperà di rispondere ai loro bisogni di prima necessità".

A una settimana dal dramma, la speranza di rinvenire ulteriori sopravvissuti si riduce sempre di più. Circa 150 le persone che mancano ancora all'appello. Il timore di ulteriori crolli ha però indotto a sospendere temporaneamente le operazioni di ricerca proprio in occasione della visita di Biden. Ancora incerte le cause che hanno portato al crollo del condominio di 12 piani, avvenuto lo scorso giovedì. Degli oltre 130 appartamenti che ospitava, più di 50 sono andati distrutti.