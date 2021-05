La globalizzazione richiede una distribuzione capillare di vaccini per azzerare la pandemia. Dobbiamo agire rapidamente. Questo è il significato del Vertice G20 sulla salute a Roma a Villa Doria Pamphili. Lo hanno annunciato il premier Mario Draghi insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel quadro del vertice prevalentemente virtuale organizzato dall'Italia.

La messa a punto delle strategie sulla crisi

I leader mondiali utilizzeranno l'occasione per sottolineare l'importanza di aumentare le vaccinazioni ovunque in tutto il mondo, attraverso donazioni, aumentando la produzione ed evitando i divieti di esportazione nazionali. L'UE annuncia una nuova iniziativa per sostenere la produzione locale in Africa, hanno detto i funzionari, poiché von der Leyen ha affermato che i vaccini devono raggiungere "tutti, ovunque".

"Mentre ci prepariamo per la prossima pandemia, la nostra priorità deve essere garantire che tutti insieme superiamo quella attuale.Dobbiamo vaccinare il mondo, e farlo in fretta": ha detto il premier Draghi. "Oggi ci concentreremo su tre obiettivi. In primo luogo, mettere la pandemia sotto controllo ovunque. Secondo, assicurarci che i vaccini raggiungano tutti ovunque. Non solo attraverso la condivisione e l'esportazione, ma anche diffondendo le capacità produttive in più regioni. E in questo contesto l' Europa mira a donare almeno 100 milioni di dosi ai paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021. E terzo, prevenire e prepararsi a future crisi sanitarie": gli ha fato eco Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione UE

Le conclusioni probabili

Il vertice dovrebbe concludersi con la sottoscrizione di 16 principi guida per il futuro.La diffusione dei vaccini è ormai diventata la questione chiave per rilanciare un normale tenore di vita e riavviare l'economia europea ma non solo.