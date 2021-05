G7 Londra: due positivi nella delegazione indiana

Ci sono due casi di positività al Covid-19 nella delegazione indiana che ha raggiunto Londra, dove si sta tenendo il G7. L'intero gruppo si è quindi auto isolato, una volta ricevuto il risultato dei tamponi.

"Sono stato messo al corrente ieri sera di possibile esposizione a casi positivi di Covid", si legge nel tweet del ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. "Come misura precauzionale e per rispetto delle altre persone ho deciso di assolvere ai miei impegni in modo virtuale. Sarà così anche per la riunione del G7".

Jaishankar, che aveva avuto martedì un incontro bilaterale con la ministra degli Interni britannica, non è risultato positivo e per questo Priti Patel non dovrà entrare in isolamento.

L’India è stata invitata dal governo britannico tra i Paesi ospiti esterni al G7, per la seconda giornata del vertice.

L'India sta lottando in questo momento con una devastante ondata di Covid. Nell'ultima giornata ha registrato l'ennesimo record negativo: 3.780 decessi in 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I nuovi casi di positività sono invece 382.000.