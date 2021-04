Il Covid-19 ha ucciso quasi 573.000 persone negli Stati Uniti, primato mondiale di vittime causate dalla pandemia.

Ma gli scettici o dichiaratamente no vax continuano a non essere pochi negli Stati Uniti. In Florida una scuola privata (Centner Academy) chiede agli insegnanti vaccinati di non entrare in contatto con gli studenti.

Contro tutte le evidenze scientifiche, la direzione scolastica sostiene che gli educatori rappresenterebbero un rischio per la salute degli alunni.

Il caso della scuola no vax negli Usa

In una e-mail indirizzata ai genitori, lunedì, la co-fondatrice della scuola Leila Centner ha scritto che le persone vaccinate "possono trasmettere qualcosa" che potrebbe danneggiare gli altri, in particolare i "sistemi riproduttivi, la fertilità e la normale crescita e sviluppo nelle donne e nei bambini".

L'istituto scolastico ha esortato i docenti e il personale, che non sono ancora stati vaccinati, ad aspettare la fine dell'anno scolastico per farlo.

I regolatori sanitari statunitensi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rimarcato che i tre vaccini utilizzati negli Stati Uniti in via di emergenza sono sicuri ed efficaci.

Gli Stati Uniti hanno finora somministrato più di 232 milioni di dosi di vaccino, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

I nuovi casi di Covid-19 sono in calo, sempre secondo i numeri del CDC, con una media di sette giorni di 55.000 nuovi casi al giorno, rispetto a una media di quasi 69.000 casi giornalieri registrati 10 giorni fa.

Quasi un terzo di tutte le persone che vivono nel Paese sono ora completamente vaccinate contro il Covid-19.

Allentamento dell'obbligo di indossare le mascherine

Con più di 95 milioni di americani vaccinati contro il Covid-19, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Centers for Disease Control and Prevention) annuncia un allentamento dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, a meno che non ci si trovi in un ambiente affollato.

"Se si è vaccinati, si possono fare più cose, in modo più sicuro, sia all'aperto che al chiuso - dice il presidente Joe Biden - Quindi, per coloro che non si sono ancora vaccinati, specialmente se si tratta dei più giovani o persone che pensano di non averne bisogno, questo è un altro ottimo motivo per andare a vaccinarsi. Adesso".

Finora, invece, tutti dovevano portare le mascherine anche all'esterno, nel caso non si potesse rispettare la distanza di 6 piedi (182 cm).

Per chi ha ricevuto il vaccino via libera, dunque, a momenti conviviali con esigui gruppi di amici o parenti: un piccolo passo verso una sorta di normalità.