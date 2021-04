Usa bloccano vaccino J&J. In Italia si attende la pronuncia dell'Ema

L'agenzia per i farmaci dell'Unione europea si riserva una decisione in merito al vaccino anti-covid prodotto da Johnson & Johnson, dopo che le autorità statunitensi ne hanno bloccato l'impiego, per il rischio, definito estremamente raro, di una forma di trombosi come effetto collaterale.

La Commissaria con delega alla Salute, la cipriota Stella Kyriakides ha ammesso che questo nuovo problema rallenterà ulteriormente i programmi di vaccinazione di molti paesi. È il caso dell'Italia, dove proprio ieri è stato consegnato un lotto da 184.000 dosi, che dovrebbero essere destinate solo agli over 60. Prima di avviare le somministrazioni, tuttavia, il governo attenderà la decisione dell'Ema.

Le difficoltà di Johnson & Johnson sono solo gli ultimi problemi in ordine di tempo del comparto vaccini, che in Europa sta subendo ritardi a ripetizione soprattutto a causa delle carenze di approvvigionamento e di problemi logistici, ma anche per il crescente timore dei pazienti sugli effetti collaterali, emersi con forza dopo l'avvio delle somministrazioni col vaccino di Astra Zeneca.

Alla Croce Rossa Italiana ci si attende qualche conseguenza. Francesco Rocca, presidente della CRI: "Immagino che ci saranno ripercussioni, visto che siamo in attesa di milioni di dosi. Ma questo significa che i controlli stanno funzionando. Se dobbiamo essere prudenti, dobbiamo essere prudenti".

Secondo l'Agenzia europea dei farmaci al momento non è chiaro se il vaccino Johnson & Johnson, distribuito negli Usa in 6,8 milioni di dosi, abbia causato i 6 casi di trombosi registrati. La settimana scorsa l'Agenzia aveva parlato di "possibili legami" tra il vaccino Astra Zeneca e i fenomeni collaterali dichiarati, sottolineando però che i benefici certi della vaccinazione superano di gran lunga i rischi, possibili, legati alla somministrazione del vaccino.