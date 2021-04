La trans Caitlyn Jenner candidata repubblicana in California

Era nota per la sua transizione di genere, per i suoi successi olimpici nel decathlon e per essere padre di due sorelle di Kim Kardashian. Da adesso tuttavia Caitlyn Jenner farà parlare di se anche il mondo politico, dopo l'annuncio di accettare la candidatura dei repubblicani per il posto di governatrice della California.

Una competizione anticipata, necessaria dopo che il governatore in carica, Newsom, è stato di fatto sfiduciato. Della fede consevatrice di Jenner già si sapeva, come noti erano i suoi stretti rapporti con l'ex presidente Donal Trump, nonostante di quest'ultimo non condivida tutte le posizioni.

Secondo molti esperti, la candidata repubblicana punterà su una campagna conservatrice sui temi fiscali e liberal su quelli dei diritti. Secondo molti giocherà la carta della sua identità sessuale per scavalcare a sinistra i democratici.