Il presidente americano riconosce il genocidio armeno

ll presidente americano Joe Biden riconosce ufficialmente come genocidio il massacro di circa 1,5 milioni di civili armeni da parte dei turchi tra il 1915 e il 1916 in quello che era allora Impero Ottomano.

L'annuncio è stato fatto dal presidente americano oggi, giorno che ormai da anni è l'anniversario del genocidio. Biden è il primo presidente americano in carica a farlo, anche se Ronald Reagan fece riferimento al genocidio armeno in una dichiarazione scritta del 1981 sull'Olocausto, e il Congresso ha approvato misure nel 2019 per rendere il suo riconoscimento come tale nella politica estera degli Stati Uniti.

Dichiarazione del presidente Joe Biden sulla Giornata della Memoria Armena

"Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel genocidio armeno dell'epoca ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta. A partire dal 24 aprile 1915, con l'arresto di intellettuali e leader della comunità armena a Costantinopoli da parte delle autorità ottomane, un milione e mezzo di armeni furono deportati, massacrati e condotti alla morte in una campagna di sterminio. Onoriamo le vittime del Meds Yeghern affinché gli orrori di ciò che è accaduto non siano mai dimenticati dalla storia. E ricordiamo in modo da rimanere sempre vigili contro l'influenza corrosiva dell'odio in tutte le sue forme.

Di coloro che sopravvissero, la maggior parte fu costretta a trovare nuove case e nuove vite in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Con forza e resilienza, il popolo armeno è sopravvissuto e ha ricostruito la sua comunità. Nel corso dei decenni gli immigrati armeni hanno arricchito gli Stati Uniti in innumerevoli modi, ma non hanno mai dimenticato la tragica storia che ha portato molti dei loro antenati sulle nostre coste. Noi onoriamo la loro storia. Vediamo quel dolore. Affermiamo la storia. Lo facciamo non per dare la colpa, ma per assicurarci che ciò che è successo non si ripeta mai più.

Oggi, mentre piangiamo ciò che è andato perduto, guardiamo anche al futuro, al mondo che vogliamo costruire per i nostri figli. Un mondo non macchiato dai mali quotidiani del fanatismo e dell'intolleranza, dove i diritti umani sono rispettati, e dove tutte le persone sono in grado di perseguire la loro vita con dignità e sicurezza. Rinnoviamo la nostra volontà condivisa di impedire che future atrocità si verifichino in qualsiasi parte del mondo. E perseguiamo la guarigione e la riconciliazione per tutti i popoli del mondo.

Il popolo americano onora tutti gli armeni che sono morti nel genocidio iniziato 106 anni fa".

Turchia sul genocidio: "Strumentalizzazione politica"

La Turchia, nata dopo la dissoluzione dell'impero, ha sempre negato il massacro degli armeni, sostenendo che ci fu una guerra civile, con vittime da una parte e dall’altra. L'annuncio di Biden rischia di acuire le tensioni tra USA e Turchia, all'interno della stessa Nato.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha fatto attendere la sua risposta dicendo: il dibattito intorno al genocidio armeno è usato come strumento politico da terzi.

La Turchia nega dunque la natura genocida degli omicidi, sostenendo che da 300.000 a 500.000 armeni e almeno altrettanti turchi morirono in conflitti civili quando gli armeni si ribellarono contro i loro governanti ottomani e si schierarono con l'invasione delle truppe russe.

Secondo gli storici, morirono i due terzi degli armeni dell’Impero ottomano.

Finora, almeno 29 paesi - tra cui Russia e Francia - hanno riconosciuto il genocidio armeno, nonostante la feroce opposizione della Turchia. Yerevan ha anche chiesto un risarcimento finanziario ad Ankara e il ripristino dei diritti di proprietà per i discendenti di coloro che furono uccisi nei massacri del 1915-1918.

Il Papa lo ha definito il primo genocidio moderno.

Il genocidio armeno è ancora una delle ferite più dolorose e divisive della comunità internazionale.