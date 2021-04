Albania verso il voto per il nuovo parlamento

Comizi di piazza affollati nonostante la pandemia, per la chiusura della campagna elettorale in ALbania, dove domenica si vota per delle elezioni politiche segnate da aspre polemiche.

A Valona ha parlato il primo ministro in carica, il socialista Edi Rama, che chiede agli elettori un terzo mandato. Mentre il suo antagonista, Lulzim Basha, del Partito democratico, ha tenuto un comizio nella capitale.

Il centrodestra si presenta unito grazie a intese e accordi tra le forze dell'area e anche al di fuori di essa, come é il caso del Movimento socialista per l'integrazione, ex alleato di Rama. I sondaggi pronosticano un calo dell'affluenza alle urne, e restano incerti sul vincitore.

Tra i dossier che attendono il governo che nascerà da questo voto, c'è l'avvio dei negoziati per l'adesione del paese all'Unione europea.

In Albania, che fa parte della Nato dal 2009, sono tre milioni e seicientomila gli aventi diritto al voto. Per i 140 posti di deputato sono in corsa 1820 candidati raggruppati in 12 liste elettorali.