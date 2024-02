Migranti, l'Albania approva l'accordo sui Cpr dell'Italia

Armando Babani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Il Parlamento albanese ha approvato in via definitiva l'accordo per l'accoglienza e la lavorazione delle richieste di asilo dei migranti, firmato a novembre da Giorgia Meloni ed Edi Rama. Si attende ora l'allestimento in Albania dei due Centri di permanenza per i rimpatri