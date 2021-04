Gran Bretagna, riaprono i pub

Si allentano in Gran Bretagna le restrizioni imposte per la pandemia da coronavirus, e, insieme alle attività considerate non essenziali, come parrucchieri, palestre, servizi all'aperto in bar e ristoranti, riaprono anche i pub.

Il ritorno alla normalità era atteso da molti clienti abituali, che hanno fatto il conto alla rovescia prima di poter tornare a bere la prima pinta di birra in quattro mesi.

"È come tornare ad avere rapporti sociali, che ci sono mancati antissimo. Ora dobbiamo agire in modo ragionevole, per evitare che torni a essere imposto un nuovo regime di blocco", dice una donna.

"Basta che non si esageri. Penso che chiunque adesso non veda l'ora di tornare alla normalità", aggiunge una ragazza.

Nel paese europeo più duramente colpito dalla pandemia la riapertura delle attività arriva grazie a una capillare campagna di vaccinazione, che finora ha messo in sicurezza le classi d'età più avanzate.

Da domani invece, il vaccino sarà disponibile anche per gli over 40.