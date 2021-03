Il premier uscente Mark Rutte incassa un nuovo lasciapassare per la formazione della sua quarta coalizione di governo nei Paesi Bassi.

"Abbiamo vinto", bocciato Wilders

"Il risultato di queste elezioni sta nel mandato che gli elettori nei Paesi Bassi consegnano a me e al mio partito, con uno schiacciante voto di fiducia. La cosa ci obbliga a fare tutto il possibile per avere successo": ha dichiarato pacatamente alla stampa Rutte in qualità di leader del VVD, Partito popolare per la libertà e la democrazia. Le urne bocciano invece l' euroscettico e anti-islam Gert Wilders che guida una formazione di estrema destra finita al terzo posto. Certo nell'insieme la destra non arretra in Olanda.

Una vittoria nonostante il coprifuoco

La vittoria di Rutte arriva nonostante i recenti scontri sul coprifuoco dovuti al coronavirus e le scelte di totale distanziamento sociale; in definitiva le misure drastiche non hanno spinto gli elettori a punire l'esecutivo in carica. Il leader del VVD è quindi riuscito a far passare le scelte di rigore finanziario proposte anche a Bruxelles ma che non hanno avuto alcuna presa sull'insieme del consorzio europeo.

Lo scandalo che ha spinto alle elezioni

La frugale amministrazione fiscale di Rutte ha fatto comunque un errore clamoroso con l'accusa di frode contro circa 26 mila famiglie che avevano incassato sussidi fra il 2013 e il 2019 e che lo Stato a chiesto di rimborsare. Alla fine però le richieste sono risultate illegittime, come emerso da un’inchiesta parlamentare intitolata «Ingiustizia senza precedenti». Lo scandalo aveva portato alle dimissioni il governo olandese, in piena pandemia.

"Certo - spiega l'inviato di Euronew Jack Parrock - queste elezioni derivano dallo scioglimento del governo a causa di uno scandalo scoppiato all'interno del ministero delle finanze quando si è presentato il caso di rimborsi di prestazioni sociali".

La novità di Volt

Le questioni razziali, l'immigrazione e il COVID19 restano le maggiori priorità che probabilmente hanno spinto ancora gli olandesi a sostenere una politica pesantemente conservatrice. Tuttavia mentre si consuma questo ulteriore voto di sostegno del VVD i Pesei Bassi mandano in parlamento con un pugno di deputati Il primo partito paneuropeo; Volt Europa, incassa 3 seggi e rappresenta una sorta di svolta e di novità distintiva rispetto a tutti gli altri parlamenti continentali. Laurens Dassen, leader di Volt Europa Netherlands, illustra il suo giovane partito presente in tutti i paesi d'Europa e si sente incoraggiato da questo risultato sorprendente che imprime un grande impulso "anche per gli altri paesi europei ".

L'inossidabile Rutte

Mark Rutte, già al potere da un decennio, si avvia al quarto pilotaggio nella cabina di regia del governo olandese. Nonostante la soddisfazione dei conservatori in molti si domandano se il suo mandato reggerà veramente a lungo.