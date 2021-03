Terzo e ultimo giorno di voto per gli olandesi, chiamati a rinnovare il parlamento. Per evitare assembramenti in piena pandemia da Covid-19, si è deciso di allungare i tempi di accesso alle urne. Nelle prime due giornate hanno votato le persone più anziane e quelle appartenenti alle categorie fragili per salute.

Sono ben 37 i partiti che corrono. Tuttavia tutti scommettono che a vincere sarà di nuovo il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) e il suo leader, il liberale Mark Rutte, che si prepara al suo quarto mandato da premier. Incarico che ricopre dal 2010. È uno dei primi ministri più longevi d'Europa, insieme ad Angela Merkel e Viktor Orbán. A Bruxelles guida la compagine dei cosiddetti Paesi "frugali".

Anche le crisi sanitaria ed economica causate dalla pandemia da Covid-19 non sembrano aver intaccato il consenso per l'attuale premier, la cui formazione politica è data dai sondaggi al 25 per cento dei consensi.

L'analista politico Chris Aalberts, dell'Erasmus University di Rotterdam commenta: "Penso che in generale la gente sia soddisfatta del modo in cui ha gestito l'emergenza coronavirus, nonostante non siano mancate critiche. Mark Rutte viene considerato un buon manager in tempo di crisi".

Il premier "teflon", soprannominato così per la sua capacità di resistere alle difficoltà di ogni tempo, ha fronteggiato le numerose manifestazioni contro il confinamento, spesso degenerate in scontri con la polizia, ma ha preferito tornare al voto dopo lo scandalo dei sussidi statali concessi e poi tolti a oltre 20mila famiglie, finite sul lastrico per ripagarli, che ha portato alle dimissioni del suo esecutivo.

Il 25 per cento delle preferenze, previste dai sondaggi, non è abbastanza per governare, per cui Rutte dovrà cercare di nuovo degli alleati. Non sarà certo uno di loroGeert Wilders, il cui populista Partito della Libertà (Pvv) è la seconda forza politica del Paese, data tra l'11 e il 13 per cento nei sondaggi.

Il leader della destra radicale è in parlamento dal 1998, ma non ha mai fatto parte di un governo. Aalberts commenta: "Il programma di Wilders discrimina i musulmani, le persone con un secondo passaporto. L'ha scritto in modo che possa restare sempre all'opposizione, uno status che preferisce".

Se sembra certo che Rutte si appresti ad ottenere un quarto mandato, lo è meno quanto tempo resterà in carica. Aalberts prevede al massimo un anno e mezzo; poi, usciti (sperabilmente) dalla crisi si tornerà al voto.