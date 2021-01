Sono centinaia le persone arrestate dalla polizia olandese dopo i violenti scontri di domenica con i manifestanti, scesi in strada in varie città dei Paesi Bassi per protestare contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo. Nel paese è in vigore da alcuni giorni un coprifuoco dalle 21 alle 4.30 del mattino. La misura dovrà essere rispettata almeno fino al 9 febbraio. Unanime la condanna delle violenze da parte del mondo politico.

"Tutto questo è inaccettabile, quello che abbiamo visto non ha niente a che fare con la lotta per la libertà - ha detto il premier Mark Rutte -. Si tratta di violenza criminale e la tratteremo come tale. Non abbiamo adottato queste misure per divertimento. Lo abbiamo fatto per combattere il virus, è il virus che limita la nostra libertà in questo momento. E' per questo che abbiamo dovuto adottare misure come la chiusura delle scuole e il coprifuoco".

Ad Eindhoven i manifestanti hanno dato fuoco ad auto e cassonetti e lanciato pietre contro la polizia, che ha risposto usando lacrimogeni e cannoni ad acqua. "La mia città sta piangendo, e anche io - ha detto il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma -. Ho paura che se continuiamo su questa strada, siamo sulla strada della guerra civile''.

Oggi la polizia di Eindhoven ha detto di avere arrestato 62 sospetti e di aver lanciato un'indagine su larga scala per identificarne e arrestarne altri. Una donna che non era coinvolta nei disordini a Eindhoven è stata ferita da un cavallo della polizia. Sono invece 190 le persone arrestate dalla polizia di Amsterdam.

Sabato alcune persone avevano dato fuoco ad un laboratorio per i test sul Covid ad Urk, piccolo centro sulla costa olandese.