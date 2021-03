Dopo un periodo di relativa calma, la situazione in questo ospedale di Seriate, alle porte di Bergamo, è di nuovo complicata. Gli otto letti di terapia intensiva sono tutti occupati da pazienti Covid. L'unità è stata la prima della provincia a passare alla fase d’emergenza 4A a fine febbraio.

A un anno di distanza dalle terribili immagini dei camion dell'esercito che trasportavano fuori regione le salme delle vittime del virus, è ormai chiaro che siamo in piena terza ondata. Non solo in Italia.

"Ora, se diamo un'occhiata alla situazione epidemiologica, sta peggiorando. È preoccupante", dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Vediamo le varianti, soprattutto quella britannica, vediamo la cresta di una terza ondata, che si forma negli Stati membri e sappiamo che dobbiamo accelerare con le vaccinazioni".

Polonia in lockdown

Mentre la questione vaccini - produzione, fornitura e sicurezza - tiene banco, sempre più Paesi dell'Unione europea stanno reintroducendo restrizioni o addirittura lockdown a livello nazionale.

La Polonia, dove i nuovi casi superano le 10.000 unità da 10 giorni e dove mercoledì hanno addirittura superato le 25.000, è tra questi.

"Abbiamo preso la decisione di introdurre le stesse restrizioni2, dice Adam Niedzielski, ministro della salute polacco, durante una conferenza stampa. "Stiamo limitando l'attività dei centri commerciali in tutto il Paese, di cinema, teatri, musei, e torniamo alla didattica a distanza e allo smart working".

Il Paese entra in confinamento a partire da questo sabato e fino al 9 aprile.

Qualche restrizione in Spagna, molte di più in Francia

In Spagna le autorità hanno introdotto restrizioni di viaggio in diverse regioni, prima di un lungo fine settimana di festa. La mossa per contenere la diffusione del virus è arrivata mentre il ministro della Salute ha avvertito che, dopo sette settimane, il numero di casi a livello nazionale è ora di nuovo in aumento.

In Francia, invece, c'è attesa per gli annunci nel tardo pomeriggio del premier Jean Castex. Nuove restrizioni sono in arrivo per la regione di Parigi e l'Alta Francia, dove la situazione è più preoccupante. Il tasso di incidenza nell'Ile-de-France (la regione della capitale) è infatti di 425 contagi ogni 100.000 abitanti. Ormai non si può più aspettare, nonostante si tratti della regione-motore del Paese.

"Possiamo immaginare che queste misure vadano da un rafforzamento della nostra politica del 'testare, allertare e proteggere' per questi dipartimenti, a misure aggiuntive, che possono arrivare fino al confinamento in territori dove la situazione epidemica è chiaramente più preoccupante", dice il portavoce del governo francese, Gabriel Attal.

Intanto nel Regno Unito si piantano alberi, in memoria dei propri cari scomparsi per Covid. Per lanciare il progetto, è stato allestito un giardino commemorativo. Sui nastri gialli i nomi delle vittime di questa guerra contro un nemico invisibile.