Gli Amigos da Picada sono un gruppo di motociclisti che viaggia per le strade dell'Angola e dei paesi africani limitrofi. Come altri gruppi di bikers nel mondo sono legati da un legame speciale. Attualmente i membri del gruppo sono più di 260. "Siamo come una famiglia - dice uno di loro - tutti per uno, uno per tutti... C'è comprensione reciproca, amicizia. Siamo molto legati".

Oltre a godersi i paesaggi mozzafiato del loro paese, gli Amigos da Picada sono molto attivi socialmente. "La nostra missione è promuovere il turismo in Angola - dice Lilio Almeida, leader del gruppo -. Ma facciamo anche molto lavoro socialmente utile con le chiese e gli ospedali".

Amigos da Picada significa "Amici della strada sterrata". Il nome è stato ispirato dalle condizioni di alcune strade quando, nel 2006, il gruppo ha fatto il suo primo tour on the road nella vicina Namibia. "Selezioniamo membri con un alto livello di disciplina, che hanno lo spirito dei biker e sono impegnati socialmente - dice Almeida -. Questo è il tipo di membri che selezioniamo per la nostra squadra".

Nel loro ultimo viaggio on the road il gruppo ha attraversato il Parco Nazionale di Quicama e ha fatto tappa a Muxima, che in lingua Kimbundu significa 'cuore'. "Muxima è un posto sacro -dice uno degli Amigos -. Veniamo qui ogni anno per avere la benedizione per quella che, in base al nostro calendario, è l'apertura dell'anno motociclistico".

Il loro viaggio si è concluso al Mubanga Lodge di Cabiri, meta molto popolare tra i turisti. "Abbiamo ottime relazioni con i motociclisti di tutto il mondo - dice Almeida -. La maggior parte di loro sono avventurieri che vengono a scoprire l'Africa". Euronews ha seguito gli Amigos da Picada nel loro ultimo viaggio: clicca nel player in alto per vedere il servizio.