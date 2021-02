Battaglia legale sul decreto del coprifuoco in Olanda

Revocare immediatamente il coprifuoco: è la decisione espressa dal giudice del Tribunale amministrativo dell'Aja. Il coprifuoco nel Paese era stato stabilito sulla base di una legge di emergenza, che prevede che un esecutivo possa introdurre regole emergenziali senza consultare il Senato e la Camera dei rappresentanti.

Le ragioni del Tribunale dell'Aja

"Il coprifuoco si fonda su una legge per casi molto urgenti, come il crollo di una diga per esempio, ovvero per questioni in cui il governo non può consultare prima il parlamento per elaborare una legge. Il coprifuoco era già stato discusso. Era stato persino discusso alla Camera, quindi non c'è alcuna urgenza. La corte ha ritenuto che vi sia una pandemia. Che c'è un virus che muta e una pressione significativa sulle strutture dell'assistenza sanitaria. È un momento di grande preoccupazione e decisioni difficili. Ma anche e soprattutto misure drastiche, come il coprifuoco, devono essere giustificate da precisi riferimenti di legge ": ha spiegato il portavoce del tribunale dell'Aja Gert-Mark Smelt.

I gravi disordini olandesi

Com'è noto nei Paesi Bassi ci sono stati gravi disordini di piazza contro il coprifuoco. Nei giorni scorsi erano state arrestate centinaia di persone con tafferugli fra agenti e dimostranti, vetrine distrutte e saccheggi di vario tipo. Negazionismo ed esasperazione si sono fusi anche in altre piazze europee dopo mesi di coprifuoco e lockdown più o meno duri. Intanto il governo olandese ha presentato subito ricorso contro la sentenza e la decisione dovrà essere immediatamente riesaminata.