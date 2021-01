Anche se lentamente scende il livello d'infezione da coronavirus nei Paesi Bassi. E' l'effeto del rigido coprifuoco imposto dalle autorità e previsto fino al 9 febbraio. La rarefazione dei contatti interpersonali resta la sola arma efficace in attesa che il dispiegamento del piano vaccinale cominci a dare i suoi effetti.

Guardia alta contro i nuovi ceppi

L'emergenza, qui come in altri paesi, deve terner conto della recrudescenza dei ceppi di covid-19 che si dimostrano più aggressivi e rischiano ancora di saturare le terapie intensive. Il governo olandese intanto collabora con ferrovie, aziende e istituzioni locali, compresi sindacati e orgnizzazioni padronali per non soffocare affari e commercio. Questo mentre per strada i commenti sembrano clementi con le scelte governative. "Se si deve farlo lo si fa, del resto quando fuori è tutto chiuso cosa fai per strada? Quando vai in visita ai parenti ti assicuri di tornare a casa entro le 21:00. Non mi turba la cosa, forse bisognava applicare molto prima queste misure": spiega una passante.

Una creatività quasi partenopea

Tuttavia il primo improvviso coprifuoco dal dopoguerra nei Paesi Bassi ha messo in moto la creatività fiamminga che registra il boom di offerte per portare a passeggio i cani e l'incremento negli ordinativi di uniformi usate dagli addetti delle consegne a domicilio. Anche nei paesi del rigore c'è chi tenta di aggirare le limitazioni.

Uno sforzo di normalità

Intanto i Paesi Bassi non hanno chiuso le scuole e lasciano liberi i cittadini di muoversi nelle ore diurne consentite. I grandi spazi aperti con poche persone isolate restano i luoghi più sicuri. Il coprifuoco olandese vieta le uscite dalle 9 di sera alle 04:30 del mattino pena multe a partire da circa 100 euro.