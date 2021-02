Il dj set benefico di David Guetta dal Burj Al Arab di Dubai

Un live set in diretta streaming dall'eliporto del Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, con David Guetta che mixa.

"United at Home" è l'iniziativa del dj francese, trasmessa sul suo canale Youtube, per sostenere l'UNICEF e la campagna di Dubai Cares "Education Uninterrupted", per l'istruzione e l'apprendimento a distanza per bambini, studenti e insegnanti.

Le donazioni possono essere fatte sul sito web dell'artista.