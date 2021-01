Navalny fermato dalla polizia al suo arrivo all'aeroporto di Mosca

"Rientrerò a Mosca il 17 gennaio". Detto fatto: l'oppositore russo Alexey Navalny è atterrato domenica allo scalo moscovita di Sheremetyevo dopo quasi cinque mesi di convalescenza in Germania dove è stato strappato alla morte in seguito all'avvelenamento avvenuto in patria con l'agente nervino Novichok.

"Sono felice di essere rientrato a casa mia"

Dopo essere sceso dal bus navetta, in una specie di conferenza stampa improvvisata. Navalny si è detto felice di essere rientrato a casa sua cioè in Russia. Poi al controllo passaporti è stato arrestato. Considerato ormai nemico pubblico numero uno del Cremlino Navalny rischia tre anni e mezzo di carcere. A fine dicembre l'ufficio moscovita del Servizio penitenziario federale russo (Fsin) aveva minacciato di convertire la sua condanna alla libertà vigilata in una pena detentiva se l'oppositore non si fosse presentato subito a un giudice di sorveglianza.

Scontri con la polizia ed arresti tra i suoi sostenitori all'aeroporto

I suoi supporter si sono scontrati all'aeroporto di Mosca con la polizia. Sgomberati e fermati anche giornalisti, amici e parenti. Sui social sono stati segnalati almeno una ventina di arresti tra i suoi sostenitori.