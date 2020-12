Natale con i tuoi e capodanno confinati. Il Portogallo socchiude le restrizioni anti-covid dal 23 al 26 dicembre. saranno possibili gli incontri famigliari tradizionali, con le dovute precauzioni, fortemente limitate invece le bisbocce di fine anno.

Il primo ministro portoghese Antonio Costa, ha infatti annunciato:

"Natale non è una garanzia assoluta di immunità, non protegge nessuno. Celebrarlo è essenziale, ma con attenzione, possiamo condividere amicizia, fraternità e affetti, ma non il virus, che non dovrà essere il nostro regalo di Natale."

Nel Regno Unito si scende in piazza contro restrizioni e vaccino, come sabato a Londra. Gli attivisti delle nuove disinibizioni anti-profilassi invitavano i passanti a liberasi delle mascherine e a non vaccinarsi nelle settimane a venire, quando Oltremanica cominceranno le prime somministrazioni dell'antidoto.

In turchia le pressioni dell'ordine dei medici costringe le autorità ad affrontare seriamente il coronavirus. E forte di una certa esperienza in materia di controlli il governo impone restrizioni, come il confinamento totale nei fine settimana, coprifuoco nei giorni lavorativi e mezzi pubblici vietati ad adolescenti e anziani di oltre 65 anni.