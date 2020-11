Resistere, evitare confinamenti drastici per salvare un minimo di attività produttive e un'economia già a terra. Allo stesso tempo, evitare che la pandemia di coronavirus faccia strage come a primavera con numeri che, ad esempio in Italia, hanno superato anche le mille vittime al giorno.

È proprio in Italia che le polemiche sulle azioni da intraprendere montano.

Il primo ministro Giuseppe Conte resta fermo sulla mappa a 4 colori: nessun confinamento generalizzato. Intanto, però, alcuni ospedali esplodono e i morti sono 636, anche nelle ultime 24 ore.

In Francia, tra i grandi il primo Paese ad aver imposto un confinamento generale, il primo ministro ha annunciato maggiori controlli e nessun allentamento delle restrizioni.

Anche se gli effetti del lockdown - iniziato il 30 ottobre - iniziano a vedersi, il picco deve ancora arrivare: è atteso per la prossima settimana.

In Belgio malati trasferiti all'estero e confinamento brutale. Chiuse anche le scuole. Gli operatori sanitari protestano, chiedendo salari migliori: sono sotto pressione da mesi e la seconda ondata è peggio della prima. Il Paese ha superato 10 giorni fa il picco di aprile.

La Germania viaggia sui 22-23mila nuovi positivi al giorno. La situazione resta seria, comunica l'istituto Koch, mentre nel Paese permane il confinamento leggero: ristoranti, palestre, luoghi di cultura chiusi, scuole e fabbriche aperte.

Dice Lothar H. Wieler, presidente dell'Istituto Koch: "Ci dobbiamo aspettare che gli ospedali raggiungano il limite delle loro capacità e che il virus si diffonda in modo incontrollato in alcune regioni del Paese".

Male anche in Russia dove, nelle ultime 24 ore, si è registrato il numero più alto di morti per coronavirus in un giorno, dall'inizio dell'epidemia: 439. Anche qui sono spuntati ospedali da campo nei centri espositivi e non da oggi: i casi confermati sono ormai un milione ed ottocentomila ed aumentano al ritmo di circa 20mila nuovi positivi al giorno.