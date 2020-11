È uno stinco di maiale di Bremerhaven la colpa di un nuovo caso corona in Cina? Almeno questo è ciò che affermano i media statali cinesi. Si dice che un dipendente di un magazzino frigorifero a Tianjin sia stato infettato mentre lavorava lì. Secondo il rapporto, tracce del virus sono state trovate sulla confezione della carne di maiale. La carne è stata portata in Cina via nave da Brema. Il carico è arrivato nella città della Cina orientale il 19 ottobre. Quindi è stata trasportata a Dezhou.

Dopo che il caso è diventato noto in Cina, otto dipendenti nelle vicinanze dell'uomo infetto sono stati messi in quarantena. Uno ora vuole avere di nuovo più controllo. Secondo il governo, di recente in Cina non si sono verificate quasi nuove infezioni.

Alimenti importati come causa di nuove infezioni?

A volte si sono verificati focolai locali che, una volta noti, vengono arrestati con restrizioni molto severe. Nel frattempo, il Paese ha affermato più volte che la ragione dei nuovi focolai fosse il cibo importato o il suo confezionamento.

Nel caso dello stinco di maiale tedesco, le autorità responsabili dicono di essere all'oscuro. Perché a Brema non c'è né un macello di suini né un laboratorio di sezionamento. Un portavoce del Senato di Brema ha affermato che non esiste alcuna azienda che confeziona parti di maiale e dispone di un permesso di esportazione. La coscia di maiale spedita deve provenire da un altro stato federale prima di poter essere esportata dalla Germania.

Nessuna esportazione in Cina a causa dello scoppio della peste suina africana in Germania

La Cina aveva già imposto un divieto di importazione alla carne suina tedesca il 12 settembre dopo che un caso di peste suina africana era stato scoperto in Germania. Al di fuori dell'Unione Europea, la Cina è il principale acquirente di carne suina tedesca.

Il ministero tedesco dell'Alimentazione e dell'Agricoltura considera "improbabile" una simile infezione. Un portavoce del ministero ha dichiarato: "Secondo il nostro istituto di ricerca dipartimentale responsabile - l'Istituto federale per la valutazione del rischio - non sono ancora note infezioni da Sars-CoV-2 dovute al consumo di prodotti a base di carne o al contatto con prodotti o superfici a base di carne contaminati".

Condizioni antigeniche durante la movimentazione delle merci?

Tuttavia, l'istituto ha confermato che il virus può rimanere infettivo per diverse settimane in condizioni di congelamento e al buio. Questo è il motivo per cui un caso del genere non può essere completamente escluso. In generale, dovrebbero essere presi in considerazione fattori aggiuntivi come le condizioni antigeniche nell'imballaggio e nella manipolazione delle merci. Tuttavia, non è noto che siano infettati dal consumo di carne o dal contatto con prodotti a base di carne contaminati.

"La via di trasmissione più importante per Sars-CoV-2 è generalmente come la trasmissione attraverso le vie respiratorie utilizzando goccioline o aerosol nell'aria", ha detto il portavoce dell'Istituto federale per la valutazione del rischio, Jürgen Thier-Kundke.

Diversi studi hanno esaminato la stabilità del virus negli ultimi mesi. Sono arrivati ​​a risultati diversi. Già ad aprile, i ricercatori americani hanno scoperto che il nuovo coronavirus dopo una profonda contaminazione può rimanere infettivo fino a tre ore come aerosol, fino a quattro ore su superfici in rame, fino a 24 ore su cartone e fino a due o tre giorni su acciaio inossidabile e plastica. Scienziati australiani hanno scritto in ottobre che Sars-CoV-2 era ancora rilevabile su superfici come vetro, acciaio inossidabile e carta a 20 gradi Celsius per un massimo di 28 giorni, tuttavia questo studio si è svolto anche in condizioni di laboratorio.