Vince ma non sfonda il primo turno Maia Sandu, la candidata filo-europea alle presidenziali della Moldavia. Con il suo 35 percento dei voti sfiderà al ballottaggio il presidente uscente, il filo-russo Igon Dodon, che ha ottenuto solo 2 punti percentuali in meno

Leader del partito Azione e Solidarietà Maia Sandu è un'economista, laureata ad Harvard; è stata ministra dell'Istruzione in Moldavia e primo ministro per pochi mesi nel 2019.

"Ho votato per il Paese che combatte contro la corruzione e vuole fermare i clan. Ho votato per il futuro della nostra nazione e per tutti i cittadini onesti" ha detto a urne chiuse.

Per la candidata filo-europea nel voto di domenica 1° novembre ci sono state molte irregolarità, il suo partito ha presentato 300 denunce al procuratore anti-corruzione.

Il presidente uscente Dodon è al potere dal 2016, quando ha sconfitto alle presidenziali proprio Maia Sandu. Dopo il voto ha rigraziato i suoi sostenitori. "Ho votato per la pace, per la stabilità, per l'amicizia tra le diverse comunità presenti nella Moldavia e per una relazione equilibrata con le altre nazioni" ha detto.

Sono state riservate delle cabine elettorali per la popolazione della Transnistria, una regione formalmente moldava, ma che ha dichiarato unilateralmente la sua indipendenza e subisce l'influenza russa. È la seconda volta che viene consentito di votare agli abitanti di questa regione, la prima volta è stato 4 anni fa, quando ha vinto il filo-russo Dodon.

Durante il primo turno ci sono stati dei piccoli incidenti a Varnita, una città vicino alla Transnistria. Alcuni veterani di guerra hanno provato a bloccare gli abitanti della regione, che sono andati a votare a piedi, in auto o con i mezzi pubblici . Ma la polizia li ha aiutati a superare il blocco

Il 15 novembre i due candidati Maia Sandu e Igon Dodon andranno al ballottaggio. Renato Usatii, un businessman moldavo e politico filo russo, che si è presentato alle presidenziali, ha già promesso di sostenere Sandu al secondo turno. Nel voto di domenica è arrivato al 17 percento.

La Moldavia è un minuscolo territorio racchiuso fra Unione Europea e Ucraina con al suo lato la Transnistria uno Stato indipendente di fatto non riconosciuto dai Paesi membri dell'Onu, essendo considerato parte del territorio moldavo.