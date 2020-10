Un nuovo lockdown è scongiurato ma qualcuno comincia a avanzare timidamente l'ipotesi, in Italia si continua a procedere in maniera graduale: l'indice rt, quello che si riferisce al contagio, è superiore a 1,5 e il dato che più preoccupa è quello sugli ospedali, molte strutture sono già in affanno.

Chiusi i prontosoccorso di molte cliniche pubbliche, tutto viene predistosto in modalità covid per affrontare l'eventuale nuova onda d'urto.

E Antonino Marchese direttore dell'unità Covid3 a Casalpalocco non usa mezzi termini:

"Il numero dei ricoverati sta aumentando e la nostra struttura è quasi satura, restano circa 10 letti disponibili. Il resto sono tutti The number of hospitalized people is growing and our structure is almost saturated. There are still approximately ten beds available in the intensive care unit, that you can see behind us. The rest of the beds of the hospital are already full."

Stando agli ultimi dati della Fondazione Gimbe tutti gli indicatori sono peggiorati rispetto a una settimana fa, con un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi quasi 69.000 contro i 35 mila di una settimana fa, anche se sono aumentati i casi testati (630.929 contro 505.940).

I ricoveri sono passati da circa 5.000 a quasi 8.500: la linea rossa da non superare sono le 2300 persone in terapia intensiva. A quel punto il governo potrebbe decidere nuove misure drastiche.