Covid-19, Merkel: "Dipende anche da noi". Francia in coprifuoco

Quasi 20 milioni di abitanti nella regione di Parigi e in otto aree metropolitane (Lione, Lille, Tolosa, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marsiglia, Rouen e Grenoble) hanno dato il via, sabato 17 ottobre, all'obbligo del coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino.

La misura è stata adottata dal governo per arrestare la seconda ondata dell'epidemia di Covid-19.

La Francia sta dispiegando 12.000 agenti di polizia in più per far rispettare le nuove regole

Covid-19, Merkel: "Dipende da noi"

In Germania la Cancelliera Angela Merkel ha esortato i tedeschi a non abbassare la guardia.

"La scienza ci dice chiaramente che la diffusione del virus è direttamente legata al numero di contatti - ha detto Merkel - se ognuno di noi ora riduce significativamente gli incontri al di fuori della propria famiglia per un certo periodo di tempo, possiamo riuscire a fermare e a invertire la tendenza all'aumento delle infezioni".

Come sarà il nostro Natale, sarà deciso in questi giorni e dal nostro comportamento Angela Merkel Cancelliera tedesca

Spagna, protesta contro la privatizzazione della sanità

In Spagna diverse centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la privatizzazione del sistema sanitario, "la causa del crollo" subìto dagli ospedali e dai centri sanitari nel bel mezzo della pandemia.

Quella di Madrid è stata la principale delle mobilitazioni, proclamate dalla Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), in 36 città spagnole.

In un manifesto, il CAS rivendica l'abrogazione della legge che consente nuove forme di gestione sanitaria in Spagna, oltre a quella pubblica.