Si allunga di giorno in giorno la lista dei campioni dello sport positivi al Covid-19. Da Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus, asintomatico, alla star del Paris Saint Germain Kylian Mbappe. Nel club parigino è risultato positivo anche il brasiliano Neymar, pare dopo una vacanza ad Ibiza. La notizia di CR7 arriva da un comunicato della Federcalcio del Portogallo. Il calciatore non giocherà ovviamente in Nations League contro la Svezia. E' asintomatico, sta bene ma è in isolamento.

Il mondo del calcio sembra essere quello più colpito dal coronavirus, non senza polemiche. Positivo al tampone il veterano del Milan Zlatan Ibrahimovic. Anche lui sempre senza sintomi, è in isolamento dal 24 settembre scorso. Difficile ipotizzare se sarà in campo il 17 ottobre per il derby di Milano. Nella serie A sono 30 i positivi, 14 solo nel Genoa.

Non va meglio però anche per gli altri sportivi. Un po’ meno colpiti rispetto ai calciatori ma non di certo immuni. Nei mesi scorsi, dopo aver organizzato un torneo di beneficenza, ha contratto il Covid l'asso del tennis Novak Djokovic, conosciuto anche per le sue idee no-vax. Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; e' l'esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all'Open in corso a Cagliari.

Stessa sorte per il campione olimpico giamaicano Usain Bolt. Nonostante i loro fisici atletici qualcuno ha ammesso di aver avuto paura. E di non essere mai stato così male in tutta la sua vita.