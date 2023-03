Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non giocherà il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells perché non è vaccinato contro il Covid-19 e non può entrare negli Stati Uniti.

Gli Usa hanno esteso fino all’11 maggio l’obbligo di vaccinazione per chi viene dall’estero.

A comunicare l'assenza del campione serbo è stata l'organizzazione del torneo.

La competizione inizia mercoledì all’Indian Wells Tennis Garden e durerà fino al 19 marzo.

Il senatore Rick Scott ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di deroga al vaccino di Djokovic, che gli avrebbe permesso di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile.

Con Djokovic fuori dai giochi, Nikoloz Basilashvili è entrato nel tabellone principale di Indian Wells.

Anche l'anno scorso a Djokovicè stato impedito di entrare negli Stati Uniti per giocare a Indian Wells e agli US Open.

L'ultima volta che ha incrociato le racchette sul suolo americano è stato a Flushing Meadows nel 2021.