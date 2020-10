Assegnato il premio Nobel per l'economia a Robert B. Wilson e Paul R. Milgrom per avere affinato la Auction Theory:

Si tratta di un ramo dell'economia che studia il comportamento degli attori nelle aste dei prodotti finanziari. Il riconoscimento dell'Accademia reale delle scienze di Svezia arriva per il loro lavoro sul "miglioramento della teoria delle aste" e per aver inventato nuovi formati d'asta. Goran Hansson, segretario generale dell'Accademia, ha annunciato al mondo la notizia.

Nello specifico, stando alle motivazioni, Wilson ha mostrato "perché chi partecipa alle aste tende razionalmente a fare offerte al di sotto della migliore stima del valore comune", cioè "il valore che è incerto a priori ma, alla fine, è uguale per tutti. Gli offerenti sono preoccupati della maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e di perdere".

Milgrom ha sviluppato una teoria più generale sulle aste che prende in considerazione ciò che è noto come il "valore privato" di ciò che viene venduto, e che può variare molto da un offerente all'altro.

Dopo aver saputo della vittoria, collegato telefonicamente con i giornalisti a Stoccolma, Wilson sulle prime ha fatto fatica a ricordare un'asta a cui lui stesso avesse partecipato. Ma poi ha aggiunto: "Mia moglie mi fa notare che abbiamo comprato scarponi da sci su eBay. Immagino che quella fosse un'asta".

Pochi economisti avrebbero potuto prevedere lo scorso autunno che il mondo si sarebbe fermato nel giro di pochi mesi, dato che i governi hanno chiuso i loro confini, imposto serrate e ordinato altre misure per fermare la diffusione di COVID-19, innescando un brusco calo dell'attività commerciale in tutto il mondo.

Tecnicamente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, il premio è stato istituito nel 1969 ed è oggi ampiamente considerato parte integrante dei premi Nobel veri e propri.

L'anno scorso il premio è stato assegnato a due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e a un terzo dell'Università di Harvard per l'approccio sperimentale nel tentare di ridurre la povertà.

I vincitori del premio ricevono anche 10 milioni di corone (1,1 milioni di dollari) in contanti e una medaglia d'oro.

Gli altri premi Nobel assegnati settimana scorsa sono stati:

medicina e fisiologia: tre virologi premiati per la scoperta del virus dell'epatite C;

fisica: tre scienziati per i progressi nella comprensione dei misteri dei buchi neri cosmici;

chimica: due studiose

per la loro scoperta di un metodo di modifica del genoma, la tecnica del cosiddetto "taglia-incolla il DNA", le "forbici genetiche" che permettono di riscrivere il codice della vita;