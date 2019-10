Premio Nobel per l'economia 2019 assegnato a Duflo, Kremer e Banerjee

L'Accademia reale svedese delle Scienze assegna il premio Nobel per l'economia congiuntamente ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, per l'approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale.

"L'Accademia reale svedese delle Scienze - dice il Segretario dell'ente, GORAN K. HANSSON - ha deciso oggi di assegnare il premio in scienze economiche in memoria di Alfred Nobel per il 2019 a Banerjee, Duflo e Kremer per la lotta alla povertà, suddividendo il problema in questioni più piccole e gestibili, come gli interventi per migliorare la salute dei bambini".

La ricerca condotta dai tre economisti, rispettivamente di nazionalità indiana, transalpina e statunitense, in soli due decenni ha trasformato l'economia dello sviluppo", si legge nel comunicato ufficiale.

Banerjee e Duflo, marito e moglie, sono entrambi professori al Massachussetts Institute of Technology, mentre Kremer insegna all'Università di Harvard.