Alexei Navalny torna a parlare. O meglio si mostra in foto. per la prima volta dall’avvelenamento del 20 agosto. Il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha fatto sapere con un messaggio di respirare da solo, senza l’aiuto di macchinari.

I medici dell’ospedale di Berlino che lo stanno curando hanno annunciato che il famoso blogger sta meglio. Su Instagram provato ma sorridente e combattivo, come è sempre stato, Navalny, si è rivolto a tutti i suoi sostenitori lanciando un messaggio di incoraggiamento: “Mi mancate – ha scritto il blogger dissidente – Non riesco ancora a fare quasi niente ma sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. Non ho usato alcun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola. “

Navalny euronews

Navalny avvelenato con il novichok

Dopo aver parlato con un magistrato di quanto gli è accaduto, ha espresso la volontà di voler tornare in Russia non appena si sarà ripreso del tutto. Intanto il del portavoce del governo tedesco Steffen Seiber ha reso noto gli esiti delle analisi condotte dai laboratori in Svezia e Francia. Esiti che hanno confermato come Navalny sia stato avvelenato con il pericoloso agente nervino, il novichok, sviluppato dalla Russia tra gli anni Ottanta e Novanta e già usato in passato per avvelenare gli oppositori del capo del Cremlino. presidente russo Vladimir Putin.

I campioni prelevati a Navalny sono stati inoltre inviati per i test di laboratorio anche all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche che ha sede a L’Aia, nei Paesi Bassi. Intanto dal Cremlino nessun commento. Mentre i sostenitori di Navalny attendono il loro leader che anni si batte contro corruzione e criminalità in Russia.