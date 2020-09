"Covid: il rischio è soprattutto morire di fame e di isolamento"

Quota 100. Il Covid non va in pensione. A fronte di contagi in leggero calo, e di tamponi che fanno un balzo, aumentano però i ricoveri in terapia intensiva. Tredici in più, questo martedì, che portano a superare la soglia psicologica dei cento in tutta Italia. Maglia nera la Lombardia, seguita da Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

"Il virus circola, ma il trend a livello mondiale è incoraggiante"

"Dati che ci dicono che il virus sta circolando e che bisogna fare attenzione soprattutto ai pazienti più fragili - ci dice Maria Rita Gismondo, direttrice di microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell'Ospedale Universitario Sacco di Milano -, perché sono loro a finire più facilmente in terapia intensiva". Ma un dato, aggiunge, che andrebbe contestualizzato in base alla durata della permanenza dei pazienti in terapia intensiva, alle altre patologie che presentano e soprattutto a un trend generale: "Analizzare un dato giorno per giorno non ha nessun significato - ci dice ancora -. Noi dobbiamo osservare il trend. al livello mondiale il trend è in calata".

Appello alla politica: "Evitiamo il rischio di un suicidio sociale"

Attenzione quindi sì, dice ancora la professoressa Gismondo, ma soprattutto a non cedere al panico e ad evitare quello che definisce il rischio di un "suicidio sociale": "In questo momento non avrei neanche paura, perché la situazione è assolutamente sotto controllo - prosegue -. Ci sono certo importanti punti deboli che aspettano delle risposte, ma che non sono esclusivamente scientifiche, quanto strategico-politiche".

"Dobbiamo imparare a convivere col virus o moriremo di fame e di isolamento"

Basta, insomma inseguire il virus e vivere nell'attesa del vaccino, il suo appello. Perché "in questo momento, a farci morire, sono più gli effetti collaterali del Covid che il Covid in sé". Imperativo di fondo, secondo la professoressa Gismondo, è soprattutto "imparare a convivere con il virus". "Dobbiamo adattarci alla sua aggressività - dice - e dobbiamo adattarci a quello che è capace di produrre nella nostra società, perché altrimenti non moriremo di Covid, ma di fame, di isolamento, di alienazione mentale".

Il ritorno a scuola e l'influenza che rischia di bloccare tutto

Caso emblematico: quello delle problematiche poste dalla riapertura delle scuole il 14 settembre. "In una fase come quella attuale, in cui il 90%-95% degli infetti sono asintomatici - prosegue la professoressa Gismondo - o si fanno dei test rapidi con risposte in qualche minuto, altrimenti inutile isolare tutta la classe". "Se per ogni bambino con sindrome influenzale che potrebbe essere Covid si impone isolamento suo, della classe e della famiglia, fino alla realizzazione dei tamponi, si rischia di bloccare tutta la scuola".