AAA vendesi escrementi

Per far girare l'economia in tempo di coronavirus occorre un po' di creatività. Non è mancata la fantasia al circo Krone di Monaco di Baviera, che per far fronte alla chiusura forzata si è messo a vendere escrementi di leone. E sì, avete proprio capito bene. Le feci dell'animale vengono venduti in barattolini di marmellata a 5 euro al pezzo e si comprano in questo pittoresco chiosco di cartapesta.

Un cliente compra dei barattolini di escrementi screenshot video RTL

La merce rarissima sta andando a ruba, sono già stati venduti 2mila esemplari. Ma che se ne faranno? Sembra che il prodotto - dall'odore fortissimo - sia ottimo per tenere lontani gatti dall'aiuole e martore dalle auto.

Martin Lacey Jr., domatore di leoni screenshot video RTL

Per anni i nostri spettatori hanno chiesto escrementi di leone. Tutti vogliono queste feci perché i gatti rimangono lontano dal giardino Martin Lacey jr. domatore di leoni

Un gruppo di animalisti bavarese ha analizzato gli escrementi e ha trovato batteri antibiotico-resistenti nelle feci, perciò ha invitato a non acquistarle.