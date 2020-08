Il Brasile s'indigna.

Rio de Janeiro: i palloncini di Copacabana

Mille palloncini rossi - molti dei quali fissati su croci nere - hanno colorato il cielo sulla famosa spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, in ricordo degli 100.000 morti di Covid-19 in Brasile.

I mille palloncini rossi (e le croci) di Copacabana. AP Photo

L'ONG "Rio da Paz", che ha organizzato l'evento, si domanda: perchè siamo il secondo paese al mondo per numero di morti?

Crtiiche al governo di Jair Bolsonaro su come ha gestito la crisi sanitaria.

"Oggi è la Festa del Papà e mio figlio non c'è più"

Márcio Antônio do Nascimento Silva è un tassista che ha perso il figlio di 25 anni a causa del Covid: ha litigato con i passanti che si sono opposti alla protesta in spiaggia.

"Questo è un atto di cittadinanza", spiega.

"Mi fa male essere qui, perchè oggi è la Festa del Papà e mio figlio non è con me, ma spiritualmente c'e. E mi fa molto male vedere la gente che passa e dice che è tutta una bugia, che questa è fake news, che diffondo solo terrore".

"Oggi è la Festa del Papà, ma mio figlio non è più con me". AP Photo

San Paolo: troppi festeggiamenti per il Palmeiras

L'escalation del virus in Brasile non ha fermato centinaia di tifosi del Palmeiras, che hanno festeggiato per le strade di San Paolo la vittoria nel campionato statale della loro squadra del cuore, ai rigori contri il Corinthians.

La maggior parte dei tifosi non indossava nemmeno la mascherina obbligatoria.

La partita si è giocata a porte chiuse, ma le autorità non sono riuscite a impedire ai tifosi di radunarsi fuori dallo stadio o vicino ai bar dei quartieri circostanti, dove veniva trasmessa la partita in diretta tv.

Festeggiano i giocatori del Palmeiras. Poi hanno festeggiato, un po' troppo, i tifosi... Carla Carniel/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Minas Gerais: la "Morte" mette in guardia

Intanto, la "Morte" percorre le strade di Formiga, nello stato del Minas Gerais (540 km da Rio de Janeiro)

E' la campagna educativa del Segretariato per lo Sviluppo Umano di Formiga.

Attori travestiti da "Morte" o da "Coronavirus" mettono in guardia la popolazione sull'importanza di indossare sempre la mascherina di protezione.

Fábio de Almeida è l'attore che interpreta la "Morte".

"L'idea era quella di allertare e informare la gente in modo divertente, giocoso, per attirare l'attenzione in modo più spensierato per un problema invece drammatico".

Una iniziativa di sicuro impatto emotivo.