Germania: l'arte in un campo di mais

È probabilmente il campo più politico che esiste in Germania: un agricoltore Benedikt Lünemann (36 anni) ha realizzato un'opera artistica nel suo campo di mais a Selm, nel Münsterland meridionale. L'anno scorso ha dedicato un'opera all'attivista climatica Greta Thunberg e al movimento "Venerdì per il futuro" (fridays for future). Il trofeo della Coppa del Mondo 2018 era il motivo.

Ina Fassbender

Questa volta ha dedicato il suo labirinto di mais al tema dell'Europa, giusto in tempo per l'inizio della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE. Da una vista a volo d'uccello puoi ammirare la Torre Eiffel, la Porta di Brandeburgo, il Ponte Carlo a Praga, la Torre pendente di Pisa e il toro spagnolo.

Ina Fassbender AFP

Come funziona? "Lo faccio tramite GPS, disegno una mappa su una specie di app per escursioni", spiega Lünemann. Entra in campo con un tosaerba da bar - una specie di tosaerba. Quindi impila il primo punto, falcia, picchia il successivo, falcia e così via.