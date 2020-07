Dal Dipartimento della Salute britannico nessuna ammissione di responsabilità, nessuna spiegazione. Anzi, la richiesta di Cathy Gardner non sarebbe considerata "di pubblico interesse".

Dopo aver ricevuto questa risposta, la donna è ancora più intenzionata ad andare avanti con la sua causa contro il governo. Vuole giustizia per suo padre, morto ad aprile in una residenza per anziani in piena emergenza coronavirus, e per le migliaia di vittime che hanno patito una vicenda simile.

"Dopo che è mancato, mi sono resa conto che il governo aveva messo in atto una politica per cui i pazienti venivano dimessi dagli ospedali e tornavano in comunità senza test. Alcuni di loro, contagiati dal coronavirus, sono stati accolti in case di cura, in posti che avrebbe dovuto essere completamente sicuri. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo visto un numero così elevato di morti in queste residenze nel Regno Unito", afferma la donna.

Il certificato di morte del padre di Cathy parla di "sospetto Covid-19": l'uomo non è stato mai sottoposto a test.

Le cifre ufficiali nazionali riportano 16mila decessi nelle case di cura. Uno studio di maggio della London School of Economics parlava di 22mila morti causate direttamente o indirettamente dal virus, evidenziando come i numeri resi pubblici fossero sottostimati.

Il Dipartimento della Salute non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul caso, affermando di non poter commentare potenziali azioni legali in arrivo.

Cathy ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare la causa, raccogliendo finora quasi 63mila sterline.