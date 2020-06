Covid: riaprono le case di tolleranza in Belgio, tra timori per il contagio e necessità di lavorare

Tornare a lavoro con l'incubo del virus

Si considerano invisibili per il coronavirus e con poca possibilità di scelta.

Da una settimana le prostitute in Belgio possono riprendere la loro attività, ma è una ripresa che si svolge nella confusione amministrativa e sanitaria.

Nel quartiere di Gare du Nord incontriamo Marie, che lavora nel settore sin dai primi anni 90.

Afferma di avere ancor molte domande a cui attende una risposta. "Non torno a lavorare con il sorriso sul viso - racconta- ma non ho scelta. Il coronavirus mi spaventa sì perché è una malattia di cui non sappiamo molto. Quando ricominceremo a lavorare dovremo spiegare ai clienti che dobbiamo indossare una maschera, sia noi che loro ed è una barriera. Il cliente la accetterà questo?".

Marie ha smesso completamente di lavorare durante i 3 mesi di quarantena. Fumatrice incallita, soffre di una malattia cronica, ed è quindi una delle persone a rischio. Per sopravvivere, Marie ha attinto ai suoi risparmi che servivano per la pensione. Non avrà altra scelta che tornare al lavoro.

“Ricomincerò a lavorare per pagare i 9.000 euro di debito che ho accumulato, in quanto ci sono cose che non ho potuto pagare. Tutte abbiamo due affitti, due bollette del gas, due dell’elettricità. Il 1 ° del mese solo per me, ad esempio, ho bisogno di aver 3000 euro. Il 1 ° del mese! Senza aver mangiato una fetta di pane o aver fumato un pacchetto di sigarette“.

Situazioni drammatiche nel distretto settentrionale di Bruxelles

Le associazioni si sono mobilitate per diverse settimane per fornire aiuti di emergenza ai lavoratori del sesso. Tra queste l'Unioni operatori del sesso indipendenti (UTSOPI), una associazione di categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del sesso.

L'Unione ha effettuato distribuzioni alimentari specifiche per il distretto settentrionale di Bruxelles, che coinvolge circa 130 persone a settimana. Alcune delle persone assistite hanno perso la casa, altre si trovano in situazioni umane altrettanto drammatiche“.

Le norme sanitarie non convincono tutte

Tra le 26.000 prostitute presenti in Belgio, alcune contestano il protocollo sanitario convalidato dal governo e preferiscono aspettare prima di tornare al lavoro. Tra questa Hot Marijke che addirittura intende portare il governo in tribunale.

"Se non cambierà nulla, farò causa al governo perché devono cambiare le regole. La prostituzione deve essere vietata almeno fino al 1 ° settembre", afferma.

Hot Marijke è una lavoratrice in regola, quindi riceve un sostegno finanziario dal governo. Ma per le altre lavorare non è più una scelta, è una questione di sopravvivenza.